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Mersin Ekonomi Zirvesi'nde acil eylem planı oluşturulacak

Mersin Ekonomi Zirvesi'nde acil eylem planı oluşturulacak
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Mersin'de düzenlenecek Ekonomi Zirvesi'nde kent ekonomisi için acil eylem planı oluşturulacak. Zirve; oda, borsa, STK, ihracatçı birlikleri başkanları, iş insanları ve siyasileri bir araya getirecek.

Mersin'de oda ve borsalarla birlikte Ekonomi Zirvesi düzenlenecek. Zirvede ortak akıl buluşmalarından çıkacak raporlar aracılığıyla kent ekonomisi için acil eylem planı oluşturulacak.

Mersin Ekonomi Zirvesi (MEZ) öncesinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Etkinlik kentteki oda, borsa, STK, ihracatçı birlikleri başkanlarını, iş insanlarını ve siyasileri buluşturdu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan; zirveyle ekonomik büyümenin temelini oluşturan tarım sektöründe verimliliğin artacağını, sanayi ve teknolojide katma değerli üretimin destekleneceğini, lojistik altyapısının güçleneceğini ve turizmde Mersin'i hak ettiği noktaya taşıyacak somut adımların tespit edileceğini söyledi.

Mersin Ekonomi Zirvesi'nde acil eylem planı oluşturulacak

ekonomim.com'dan Adnan Açıkgöz'ün haberine göre, Mersin'in Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Yatırım programları kapsamında ulaştırma, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, enerji, tarım, kültür ve turizm gibi birçok sektörde toplam 218 milyar TL tutarında 2 bin 372 proje tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu yıl itibariyle ilimiz genelinde bakanlıklarımızın yatırım programı kapsamında devam eden 326 proje için 59 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan ve devam eden yatırımlar için toplam 277 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bütün bu yatırımlar ebetteki ilimizin ekonomik kalkınma gelişmesine çok büyük katkılar sağlamış gücüne güç katmıştır. Ayrıca altyapı ve üstyapı yatırımları yanında ilgili bakanlıklarımızın destek kalemlerinde vatandaşlarımıza toplamda 29 miyar TL'lik destek sağlanmıştır" dedi.

Mersin Ekonomi Zirvesi'nde acil eylem planı oluşturulacak

YATIRIMLARDAN DAHA FAZLA PAY ALINMASI HEDEFLENİYOR

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Dönem Başkanı Servet Özkaya ise güçlü bir Mersin lobisi hayaliyle, kentte ekonomi odaklı faaliyet gösteren STK'lar tarafından kurulan platformun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı. Yerel ve merkezi yönetimlerle ilişkileri güçlendirerek, Mersin'in yatırım imkânlarından daha fazla pay almasını amaçladıklarını dile getiren Özkaya, "Mersin'in bölgesinde etkin ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artmasına katkıda bulunmayı istiyoruz. MEZ kapsamında yapılacak arama konferanslarının sonucunda, zirvemizi verilecek müjdelerle taçlandıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oda, borsa, STK ve il müdürlüklerinin temsilcilerince çeşitli sunumlar yapıldı.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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