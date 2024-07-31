Mersin'den 12 firma 'İSO İkinci 500' listesinde yer aldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin sanayisinin, artık verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedefleriyle üst lige çıkan bir üretim merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından küçük ve orta ölçekli kuruluşların performansını ortaya koymak amacıyla açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2023 araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Mersin'den 5'i Mersin merkez, 2'si Tarsus ve 5'i merkezi farklı illerde bulunup Mersin'de üretim yapan toplam 12 firma listede yer aldı. Söz konusu 12 firmanın üretimden net satışlar toplamı 2022 yılına göre yüzde 56'lık artışla 25 milyar 859 milyon 505 bin lira seviyesinde gerçekleşti. MTSO'ya kayıtlı olanların üretimden net satışları ise 2022 yılına göre yüzde 42'lik artışla 10 milyar 647 milyon 766 bin lira oldu. Listede yer alan firmaların 7'sinin 2022 yılına göre İSO İkinci 500 listesi içerisindeki sırası yükselirken, 3 firmanın sıralamadaki yeri geriledi. Önceki yıl listede olmayan 2 firma ise 2023'te sıralamada yer aldı.

"Mottomuz; üretim, ihracat, istihdam"

İSO'nun Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını belirlediği çalışmasını değerlendiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında yer alan 32 firmaya Mersin'in ev sahipliği yaptığını söyledi. "Mottomuz; üretim, ihracat ve istihdam" diyen Çakır, kente ve ülke ekonomisine katkı veren firmaları kutlayarak, şöyle devam etti: "Sanayi üretiminin Türkiye genelinde bir raporu ve envanteri niteliğinde olan İSO 500 listelerinde 11 Mersin firması ile yer almıştık. Merkezleri başka illerde olsa da üretim yeri Mersin'de bulunan firmalarımızla birlikte 20 firma ile Mersin'in sanayideki yükselişini görmüştük. Yeni açıklanan İSO İkinci 500 listelerinde de 5'i Mersin TSO'ya, 2'si Tarsus TSO'ya kayıtlı toplam 7 Mersin firması ile yerimizi aldık. İSO ikinci 500 listesinde yer alan firmalarımız gururumuz olmuştur. Yine listede merkezleri kent dışında olsa da üretimlerini Mersin'de gerçekleştiren, tesisleri Mersin'de bulunan firmalarımızla İSO İkinci 500 listesinde toplam 12 firma ile Mersin sanayisinin ülkemize net katkısını gördük. Yani, İSO ilk ve ikinci 500 listeleri bazında, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında Mersin'e kayıtlı 18 firmamız var. Merkezi başka illerde bulunan ama kentimizde üretim yapan, istihdam oluşturan, ülke ihracatına katkı veren firmalarımızla birlikte Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında toplam 32 firmaya ev sahipliği yapan bir Mersin var, büyüyen Mersin sanayisi var."

"Yeni bir üretim hikayesi yazmaya kararlıyız"

Listelerin, Mersin'in hem makine ve imalat sanayinde yükselen bir değer olduğunu, hem tarımını ve ham maddelerini sanayiye entegre etmeyi başaran hem de dış ticaretiyle katma değer oluşturan bir kent olduğunu gösterdiğine işaret eden Çakır, "Yeni açıklanan İSO İkinci 500 listesinde bulunan ve odamıza kayıtlı firmaların net satışları yüzde 42'lik artışla 10 milyar 648 milyon TL'ye yükselmiştir. İSO İlk 500 listesindeki 11 Mersin firmasının toplam 59 milyar TL'lik üretim satış gelirleriyle birlikte; İSO İlk 500 ve İSO İkinci 500 listelerindeki 18 Mersin firmasının toplam üretimden satışları 70 milyar TL'yi yakalamıştır. Bu zor zamanlarda bu firmalarımıza kent ve ülke ekonomisine verdikleri katkı, oluşturdukları rol-model ve moral için teşekkür ediyoruz. Mersin sanayisi, artık verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedefleriyle üst lige çıkan bir üretim merkezi olmayı hedeflemektedir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak İSO 500 listelerimizdeki firmalarımızın oluşturduğu sinerji ile KOBİ'lerimizi de bu işe entegre ederek yeni bir üretim hikayesi yazmaya kararlıyız" diye konuştu. - MERSİN