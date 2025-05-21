Mersin'de Toros Tarım İşçileri Greve Gitti

Mersin'de Toros Tarım İşçileri Greve Gitti
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Mersin'deki Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım işletmesinde çalışan 120 işçi, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine greve başladı. Sendika üyeleri, talepleri kabul edilene kadar mücadele edeceklerini duyurdu.

Mersin'de Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım işletmesinde çalışan Petrol İş Sendikası Mersin Şubesi üyesi 120 işçi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine greve çıktı.

Adana ve Mersin'deki Toros Tarım işletmesinin Petrol İş Sendikası ile yaklaşık 10 gün önce başlayan TİS görüşmeleri olumlu sonuçlanmadı. Bunun üzerine Mersin'de sendika üyesi 120 işçi, TİS görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine grev kararı aldı. Akdeniz ilçesindeki Toros Tarım üretim tesislerinin girişine 'Bu iş yerinde grev var' yazısı asan Petrol İş Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, bir süre davul zurna eşliğinde halay çekerek greve başladı.

Talepleri kabul edilene kadar mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Petrol İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Erdem İyim, işçilere seslenerek uyarılarda bulundu. İyim'in konuşmasının ardından Türk-İş Mersin İl Temsilcisi ve Yol-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin de Toros Tarım grevine katılarak destek verdi. Grevin çalışan kesimin son çaresi olduğunu ifade eden Gültekin, grevin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, işçilere sonuna kadar yanlarında olduklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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