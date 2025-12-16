Haberler

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde kışın da çilek üretimi yapılıyor. Özel olarak hazırlanan örtülü alanlarda üretilen çilek, tarladan 130 TL'ye satılıyor.

  • Mersin'in Anamur ilçesinde kış mevsiminde açıkta çilek hasadı yapılıyor.
  • Bir dönüm çilek üretiminin ekim, dikim ve damlama sistemiyle maliyeti yaklaşık 150 bin TL'dir.
  • Anamur'da üretilen çilekler bahçede 100-130 TL, pazar ve marketlerde 250-300 TL arasında satılıyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde kış mevsiminde de ılıman geçen iklim şartları nedeniyle çilek üretimi sürüyor. Muz üretiminin ilk sırada yer aldığı ilçenin birçok noktasında üreticiler çilek de yetiştiriyor.

KIŞ OLMASINA RAĞMEN ÇİLEK HASADI YAPILIYOR

İlçeye bağlı Güleç Mahallesi'nde çilek üretimi de yöre sakinlerinin önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Kış mevsiminde bahçelerde özel olarak hazırlanan örtülü alanlarda çıkan fidelerin daha sonra üzerleri açılıyor. Kış mevsiminde olunmasına rağmen bölgede açıkta çilek hasadı yapılmaya devam ediyor.

"BİR DÖNÜM MALİYETİ 150 BİN TL"

10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Rasim Uktar, ancak karşılığını zor aldıklarına dikkat çekti. Anamur çileğinin doğal ve aromasıyla çok güzel olduğuna değinen Uktar, üreticisi için de geleceğinin iyi olmasını istedi. Çileğin maliyetine de dikkat çeken Uktar,"Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor" dedi.

Türkiye'deki 650 bin ton çileğin yaklaşık 260 bin tonu Mersin genelinde üretiliyor. Şu anda bahçede 100 ile 130 lira arasında alıcı bulan çileğin pazar ve marketlerde ise 250 ile 300 TL arasında satılması dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Arif İnanç:

Markette 269tl.

