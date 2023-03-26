Mersin'de erik hasadı: İç piyasaya 350 ihracata 500 liradan satılıyor

MERSİN - Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında erik hasadı devam ederken kilogramı iç piyasada 350, ihracatta ise 500 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.

Mersin'in iklim özellikleri sayesinde başta çilek, karadut, kavun, muz ve domates olmak üzere çok sayıda meyve ve sebzenin her dönem yetiştirildiği ilçede, örtü altında ki bahçelerde de erik hasadı yapılıyor. Silifke'de 15 bin dönümlük alanda erik bahçelerinden her yıl ortalama 15-20 bin ton civarında rekolte alınıyor. Örtü altındaki bahçelerden de turfanda 250-300 ton aralığında erik hasadı yapılıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen erikler, örtü altlarında toplanarak, boylarına göre sandıklara yerleştirilip hale gönderildi.

Türkiye'nin açık alanda eriğin ilk çıkarıldığı yerlerden olan Silifke'de örtü altı da dahil sezonun 45 gün sürmesi bekleniyor. Ürünlerin bir kısmı ihracata gönderilirken, bu yıl özellikle Katar ve Dubai gibi ülkelerden çok fazla talebin olduğu belirtildi.

Bölgede yaklaşık 15 bin dönüm erik bahçesi olduğunu, buradan 15-20 bin ton rekolte beklediklerini belirten üretici tüccar Ayhan Eski, "Örtü altında Mart ayında başlayan erik hasadımız Mayıs ayına kadar devam edecek. Dönümünden seralarda bir tona yakın ürün alabiliyoruz. Şu an kilosunu 350 liradan satıyoruz. Tabi fiyatlar önümüzde ki günlerde değişebilir" dedi.