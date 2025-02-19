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Mersin'de Eriğin Kilosu 8 Bin Lira

Mersin'de Eriğin Kilosu 8 Bin Lira
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Mersin'in Mut ilçesinde, Türkiye'nin en erken erik hasadının yapıldığı dönemde, eriğin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor. Çiftçi Mustafa Yılmaz, yurt dışından gelen taleplere yetişemediklerini belirtti.

Mersin'in Mut ilçesinde eriğin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin en erken erik hasadının yapıldığı Mut ilçesinde eriğin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor. Bölgede geçimini çiftçilikle sağlayan Mustafa Yılmaz, serada ürettiği eriğin kilosunu 8 bin TL'den sattığını belirterek, "Kilosu 8 bin lira olan eriklere yurt dışından istek çok ama yetiştiremiyorum" dedi. Yılmaz, "İlk hasadımızı yaptık. Açık alanda olsaydı nisan ortalarında ilk hasadımızı yapardık. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk. 40'a yakın bir seramız var. Bunun çoğalması lazım. Çünkü yurt dışına ihracat yapılıyor talebe yetişemiyoruz. Şu an benden istiyorlar ama ben tek başıma olunca yetişemiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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