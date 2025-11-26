Mersin'de Dijital Dönüşüm Seferberliği İlan Edildi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, dijital dönüşümün artık ertelenemez bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreci hızlandırmak için dijital seferberlik ilan etmeli ve herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmelidir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Mersin'deki 9 oda ve borsanın iş birliğiyle, MTSO ev sahipliğinde 'Akıllı KOBİ Mersin Dijital Dönüşüm Konferansı' düzenlendi. Turkcell Dijital İş Servisleri, Mastercard, Hepsiburada, Logo Yazılım, Tami ve Eclit'in desteklediği etkinlikte KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu dört ayrı panelde ele alındı.

Konferansa MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut'un yanı sıra Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Erdemli TSO Başkanı Mustafa Karagöz ve Mersin Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bedii Canatan katıldı. Panel aralarında Turkcell Güney Türkiye Satış Direktörü Erhan Eray, 'Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı: Dijital İş Servisleri' başlıklı sunum yaptı. Etkinlik, Akıllı KOBİ Platformu kullanıcılarının deneyim paylaşımlarıyla sona erdi.

"Dijital dönüşüm sürecinde sahaya inilmesi önemli"

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Çakır, Türkiye ekonomisini geleceğe güçlü şekilde taşıyabilmek için KOBİ'lerin geliştirilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. "İşletmelerimizin dijital dönüşümü adına MTSO olarak sahadayız ve KOBİ'lerimizin yanına gidiyoruz" diyen Çakır, daha çok sayıda yetkin dijital dönüşüm uzmanı yetiştirip dijital dönüşümü sağlamak için bir seferberlik ilan edilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Dijital dönüşümün maliyetine dikkat çekerek bu dönüşümü sağlayacak finansal desteklerin sadece büyüme performansı gösteren KOBİ'lere değil, her işletmeye sağlanması gerektiğine de değinen Çakır, "Kaybedilen bir KOBİ'yi tekrar ekonomiye kazandırmak çok zordur. Bu anlamda KOBİ'lerin korunması bir memleket meselesidir" ifadelerini kullandı.

"Verimli bir dönüşüm mekanizması gerekli"

MTB Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'deki firmaların yüzde 99.7'sini KOBİ'lerin oluşturduğuna ancak bu işletmelerin istihdamdaki payının yüzde 71, cirodaki payının ise yüzde 47 olduğuna dikkat çekti. Bu dengesizliği gidermek için dijital dönüşümün kritik bir araç olduğunu ifade eden Özdemir, özellikle tarım sektörünün dijitalleşmeye adaptasyonunun zor olduğunu ancak Mersin için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Dijital dönüşüm artık bir tercih değil"

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bedii Canatan ise dijital dönüşümün küresel rekabette ayakta kalmanın zorunlu bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Mersin'in ticari gücünü dijital yeteneklerle birleştirmek hem bölgesel rekabetçiliğimizi hem de sürdürülebilir büyümemizi güçlendirecektir" dedi.

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, konferans serisinin 15'incisini Mersin'de düzenlediklerini belirterek, 2026 yılında da Türkiye genelinde etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Ceylan, "Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ'lerimizin dijital dönüşümüne destek olmayı hedefliyoruz. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde bizi yalnız bırakmayan tüm KOBİ'lerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN