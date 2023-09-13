Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımlarını Arttırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerine verilen öğrenim yardımlarının tutarı arttırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda, Başkan Vekili Hasan Özalp Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen 12 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 14 madde görüşüldü. Gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Başkan Vekili Hasan Özalp Önal, 12 Eylül Darbesinin 43. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Her ne amaçla kim tarafından yapılırsa yapılsın, demokrasiye yansıyan sivil veya askeri tüm darbeler insanlık suçudur" dedi.

Öğrenim yardımlarının tutarları artırıldı

Mecliste görüşülen maddelerden ilki Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim yardımlarının tutarlarının artırılması oldu. Madde, meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Böylece üniversitede hazırlık sınıfları hariç olmak üzere 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 2 bin 500 TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 5 bin TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 6 bin 250 TL ve 6 yıllık bölüm kazananlara ise 7 bin 500 TL öğrenim yardımında bulunulacak.

Sanat kulüplerine ve festivallere destek sürüyor

Meclis toplantısında kabul edilen konular arasında sanat kulüpleri ve festivallere destek verilmesi ile ilgili maddeler de yer aldı. Oy birliği ile kabul edilen maddeler uyarınca Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneğinin '6. AKOB Ulusal Öğrenci Oda Müziği Yarışması' için 40 bin TL ve İçel Sanat Kulübünün '28. Mersin Arkeoloji Günleri' etkinliği için 50 bin TL ayni veya nakdi destek verilmesi kabul edildi. Ayrıca 22 -24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan '21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali' için 500 bin TL maddi destek verilmesi kararlaştırıldı. - MERSİN