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Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

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Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 50 olan politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti.

YILIN SON FAİZ KARARI

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi

"ENFLASYONDA ORTA VADE HEDEFİ YÜZDE 5"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

PİYASA BEKLENTİLERİ YÜZDE 47,50 İLE YÜZDE 50 ARASINDAYDI

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıEtna null:

faiz, parası çok olanın parası olmayanı sömürme metodudur.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Neyin önlemini aldınızda faiz indiriyorsunuz garibanın bir evinidemi elinden alcanız

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıJokerAllame:

22104 akkepe ? yemeye doymaz

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

YAZIKLAR OLSUN ÇALIŞMIYORUZ FAİZ YİYORUZ BİZ BOK MU YİYİCEZ.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Ticareti bitirdiniz,faize mahkum ettiniz insanamızı zorla günaha soktunuz ,elimiz kolumuz bağlandı karanlıktan önümüzü göremiyoruz …

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıADANALI :

komşular pazarda görsün misali...

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Param olsa altın alırım dolar yaparım ??

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

indir kaldır

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeril Gönen:

bankalarda alisveris faizlerini indirecek mi indirmeyecek ama mevduat faizlerini dusururler cunku ahlaksiz olmak bunu gerektirir

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıServet Yalçınkaya:

???? sonunda

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
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Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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