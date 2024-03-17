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"Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

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Bazı basın yayın organlarında yer alan "Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haberleri kesin bir dille yalanlayan İletişim Başkanlığı "Böyle bir rapor kesinlikle yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunacaktır" açıklamasında bulundu.

Seçimler öncesi çok sayıda spekülatif bilginin servis edildiği sosyal medya dün de dolar üzerinden ortaya atılan bir iddiayla sarsıldı. Merkez Bankası'nın raporunun sızdığı ve doların 15 gün sonra 40 TL olacağı yönündeki haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ DEZENFORMASYONA KONU EDİLDİ"

Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

ANKET "SIZDIRILMIŞ BELGE" OLARAK LANSE EDİLDİ

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi; "Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının mart ayı sonu ABD doları kur beklentisi 32,63 liradır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır."

YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ İSTENDİ

Ayrıca açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Merkez Bankası'nın Dolar Tahmini İddiaları Yalanlandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Erhan Sarac:

40 olmaz yalan zaten inanmıyoruz , 45 olacak doğrusu bu yıl sonu da 50 tl ,

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5
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Ali Tokgönül:

Size kim inanı ki ? Ne imiş haber yalanmış . Geçin bunları geçiiin .

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7
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ozkan gur:

Ben de inanmıyordum ta ki bu açıklamaya kadar!

9
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Fuat Gençoğlu:

yalanlama geldiyse ben ikna oldum 50'i görür

4
0
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sade vatandaş:

yalnız Allah birdir derler ona inanırım

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