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Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendirecek yeni hamle

Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendirecek yeni hamle
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Geçen hafta ardı ardına döviz fiyatlarının rekor kırmasının ardından ekonomi yönetimi tedbirleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda Merkez Bankası döviz piyasalarını dengelemek amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerini (NDF) başlattı.

Ekonomi yönetiminin para piyasalarına ilişkin tedbirleri birer birer yürürlüğe giriyor. Tedbirlerden sonuncusu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den geldi. Banka, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Banka'ya ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı" ifadesine yer verildi. TCMB'nin adımı döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

TÜRK LİRASI UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ İŞLEMİ NE AMAÇLA YAPILIR?

Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri kapsamında Merkez Bankası belirli bir vadede döviz kurunu önceden belirliyor. Taraflar, belirlenen vadede önceden anlaşılan kur üzerinden işlem gerçekleştiriyor. Bir başka deyişle döviz fiyatlarında hareketlilikten etkilenmeleri söz konusu olmuyor. İşlemlerde döviz transferi yerine sadece kur farkı Türk Lirası olarak ödeniyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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