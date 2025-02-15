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Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme

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Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15 Şubat tarihi itibarıyla tüm Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dâhil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Ayrıca, tüzel kişi KKM hesapları, KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarılmıştır" denildi.

BAKİYELERDE DÜŞÜŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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