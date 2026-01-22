Merkez Bankası Faizi Yüzde 37'ye Düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirdi. Gece borç verme ve borçlanma faiz oranları da düşürüldü.
(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verdi.
PPK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yılın ilk toplantısını düzenledi.
Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verdi.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.
(SÜRECEK)