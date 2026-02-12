Haberler

Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı

Güncelleme:
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, "Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonunun yıl sonu yüzde 30-36 arasında olabileceği tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30-36 arasında olabileceğini tahmin etti.
  • Merkez Bankası, dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdürüyor.
  • Merkez Bankası, yıl içinde kademeli alımlarla APİ portföy büyüklüğünü desteklemeye devam edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Karahan, burada yaptığı konuşmada kira enflasyonu tahminini de paylaştı.

"KİRA ENFLASYONU YIL SONU YÜZDE 30-36 ARASINDA OLABİLİR"

Karahan kira enflasyonu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kira tarafında öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonunun yıl sonu yüzde 30-36 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Son düzenlemeler eğitim sektöründeki dezenflasyonu destekleyecektir. Temel mallara bakınca döviz kuru etkisiyle zayıflamış enflasyon söz konusu.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. TL mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeyi uygulamayı sürdürüyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları sınırlandırıyor ve TL ağırlığını koruyoruz. Piyasada fazla likidite koşulları devam ediyor.

"APİ POTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNÜN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ"

Türk Lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz. Veriler, politika faizi adımlarımızın, mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını gösteriyor."

