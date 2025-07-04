Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, küresel finans düzeni açısından kritik öneme sahip olan FSB'nin MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığı görevine getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, küresel düzeyde önemli bir göreve getirildi. Karahan, Uluslararası Finansal İstikrar Kurulu'nun (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Danışma Grubu'nun eş başkanlığı görevine atandı.

YENİ GÖREVİNİ DUYURDU

Karahan, 1 Temmuz itibarıyla başladığı yeni görevini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığı'nı yürütmekten onur duyuyorum. Bölgedeki meslektaşlarımla birlikte finansal istikrarı güçlendirmek ve işbirliğini derinleştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

FİNANSAL İSTİKRAR KURULU NEDİR?

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), küresel finans sistemini izleyen, analiz eden ve ilgili tavsiyelerde bulunan bir uluslararası platformdur. 2009 yılında, G20 Londra Zirvesi sonrası Finansal İstikrar Forumu'nun (FSF) halefi olarak kuruldu. Kurul; G20 üyesi ülkeler, FSF üyeleri ve Avrupa Komisyonu dahil olmak üzere geniş bir katılım yapısıyla çalışıyor. Hukuki yaptırım yetkisi bulunmasa da, küresel ekonomik denge açısından yön gösterici nitelikte önemli kararlar ve ilkeler belirliyor.

MENA GRUBUNUN STRATEJİK ÖNEMİ

FSB MENA Danışma Grubu; Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde finansal sistemlerin istikrarı, düzenleyici çerçevelerin uyumu, piyasa şoklarına dayanıklılığın artırılması gibi alanlarda kritik görevler üstleniyor.

Fatih Karahan'ın eş başkan olarak görev yapacak olması, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası finansal istikrar politikalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Çifte maaş, çifte standart, Mehmet Şİmşeğin kemer sıkma politikası halka tam gaz devam ediyor, yandaşa ye kürküm ye, bu devran elbet bir gün biter o zaman görüşürüz inşallah

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ooooh,gelsin maaşlar...

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