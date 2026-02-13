Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 23,23 iken, bu dönemde yüzde 24,11'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e yükseldi.

12 VE 24 AY SONRASI BEKLENTİ DAĞILIMI

2026 yılı Şubat ayı anket döneminde 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00–22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00–24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Nokta tahminler esas alındığında ise katılımcıların yüzde 43,08'inin beklentisi yüzde 21,00–22,99 aralığında yoğunlaştı. 24 ay sonrası için yapılan değerlendirmede ise TÜFE'nin yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00–18,99 aralığında artacağı öngörüldü. Nokta tahminlerde katılımcıların yüzde 55,17'sinin beklentisi bu aralıkta toplandı.

FAİZ VE DÖVİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 36,43'ten yüzde 36,95'e çıktı. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 36,08 olarak kaydedildi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL'den 51,09 TL'ye gerilerken, 12 ay sonrası kur beklentisi 51,89 TL'den 52,39 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME VE 5 YILLIK BEKLENTİLER

GSYH büyüme beklentileri 2026 için yüzde 3,9, 2027 için yüzde 4,3 olarak korundu. Toplu sonuçlarda 5 yıllık beklentiler dikkat çekerken, piyasa katılımcıları tek haneli enflasyonun 5 yıl içinde görülmesini beklemiyor.