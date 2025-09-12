Haberler

Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'ya yükseldi. Politika faizi beklentisi yüzde 40,56 olurken, yıl sonu dolar/TL tahmini 43,85, 12 ay sonrası beklentisi ise 48,96 seviyesinde gerçekleşti. 2025 büyüme beklentisi yüzde 3,2'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Eylül 2025 "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'ya yükseldi. Katılımcılar, yıl sonu dolar/TL kurunu 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,96 seviyesinde öngördü. Politika faizi beklentisi ise yüzde 40,56 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu dönemde yüzde 29,86 oldu.

  • 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,25
  • 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,78 olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğu, 12 ay sonrası enflasyonun yüzde 21-23,99 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40,56

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz beklentisi yüzde 40,48 olurken, Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi yüzde 40,56 olarak belirlendi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 43,85

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 43,85 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 43,96 seviyesindeydi. 12 ay sonrası için kur tahmini ise 48,96 olarak açıklandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildi.

  • 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseldi.
  • 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 3,7'de sabit kaldı.

ANKETE 69 KATILIMCI

Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 kişi tarafından yanıtlandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim

Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu...
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

bu dolar artarsa herşey artar akaryakıt zamlanirsa otomatik herşey artar.ama bizim tuik işini bilir bı bakmışsın eksi bile çıkarır.enflasyon ondört aydır düşüyor diyo ondört ay önce akaryakıt kırk liraydı şimdi elli altı ama enflasyon düşüyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet yılmaz:

Enflasyon var ve devam ediyor. Lakin bir önceki yılın aynı ayına göre düşüyor. Diğer bir deyişle yükselme hızı düşüyor.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıDoğuş:

Bunların matematik hesabı 2×2=2 dir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

Düğünde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.