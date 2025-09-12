Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Eylül 2025 "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'ya yükseldi. Katılımcılar, yıl sonu dolar/TL kurunu 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,96 seviyesinde öngördü. Politika faizi beklentisi ise yüzde 40,56 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu dönemde yüzde 29,86 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,25

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,78 olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğu, 12 ay sonrası enflasyonun yüzde 21-23,99 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40,56

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz beklentisi yüzde 40,48 olurken, Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi yüzde 40,56 olarak belirlendi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 43,85

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 43,85 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 43,96 seviyesindeydi. 12 ay sonrası için kur tahmini ise 48,96 olarak açıklandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildi.

2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseldi.

2026 büyüme beklentisi ise yüzde 3,7'de sabit kaldı.

ANKETE 69 KATILIMCI

Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 kişi tarafından yanıtlandı.