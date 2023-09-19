Merkez Bankalarının Faiz Kararları Açıklanacak

Bu hafta beş merkez bankasının faiz kararı açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası'nın kararları en çok beklenenler arasında yer alıyor. Japonya, İngiltere ve İsviçre'nin de faiz kararları merakla bekleniyor. Piyasalar, Fed'in faizleri sabit tutmasını bekliyor. Faiz kararlarından ziyade Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları daha fazla etkili olacak.

Bu hafta beş merkez bankasının faiz kararı açıklanacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararı, yarın da Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararı (Fed) bekleniyor.

Bu hafta faiz kararlarını açıklayacak diğer ülkeler arasında Japonya, İngiltere ve İsviçre var.

Japonya Merkez Bankası’nın yüzde -0,1 olan politika faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın ise enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puan faiz artışı yapması öngörülüyor.

Bu artışla İsviçre Merkez Bankası’nın faizi yüzde 2’ye, İngiltere Merkez Bankası’nın ise faizi yüzde 5,50’ye çıkartması bekleniyor.

İngiltere, yüzde 6,8 enflasyon nedeniyle faiz artışına devam edebilir; ancak enflasyonun yüzde 1,6 olduğu İsviçre’de benzer bir politika izlenmeyebilir.

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ise yarın açıklanacak.

Piyasalar, Fed’in yüzde 5,50 olan faizi sabit tutmasını bekliyor.

Piyasaların vereceği tepkiyi, faiz kararından ziyade Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisiyle ilgili gelecek döneme ilişkin söyleyecekleri belirleyecek.

GCM Yatırım’dan Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, paylaştığı piyasa notunda, Powell’ın açıklamalarına bağlı olarak dolar endeksi, dolar/euro kuru, dolar/Japon Yeni kuru, brent petrol, ABD tahvil faiz oranı, ons altın ve ABD'nin en büyük şirketlerinin çoğunun yer aldığı S&P 500 endeksi gibi verilerde oynaklık yaşanabileceğini aktardı.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu ise piyasa notunda, Brent cinsi ham petrolün varil fiyatının arz kesintilerinin gölgesinde son 10 ayın en yüksek seviyesinde işlem görmeye devam ettiğini vurguladı:

“Enerji fiyatlarının artması küresel risk iştahını bozmaya, enflasyonla mücadeleyi ise sekteye uğratmaya devam ediyor.”

Diğer yandan altın fiyatlarının ise hafta başında yükseldiği görüldü, spot altın fiyatı yüzde 0,5 arttı.

HSBC, TCMB faiz tahminini güncelledi

TCMB’nin bu hafta düzenleyeceği Para Politikası Kurulu’nda (PPK) ise politika faizinin 5 puan artışla yüzde 30'a çıkması bekleniyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde olan 750 baz puan artışla yüzde 17,5'dan yüzde 25'e çıkarmıştı.

Beklentiler 250 baz puan artış yönündeydi.

Reuters anketine katılan 16 ekonomist ise TCMB'den bu haftaki toplantıda 5 puanlık artış bekliyor.

Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

Diğer yandan yabancı yatırımcılar para politikası patikasına ilişkin beklentilerini güncellemeye devam ediyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre HSBC, yılsonu faiz beklentisini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkardı.

Raporda Türkiye'nin yakın vadeli görünümünün son dört ayda önemli ölçüde iyileştiği, Merkez Bankası'ndaki yeni ekibin para ve makroihtiyati politikaları sıkılaştırdığı ve daha önce uygulamaya konulan bazı düzenleyici tedbirleri gevşetmeye başladığı vurgulandı.

Dolar/TL kuru, 27 seviyesinin üzerine çıktı

Dolar/TL kuru, haftaya 27 seviyesinin üzerine başladı.

Kur, Merkez Bankası’nın 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27’nin altına gerilemişti.

Dolar/TL, ağustos ayının başlarında 27,49 seviyesi ile rekor kırmıştı.

Kurun seviyesinde bu hafta TCMB’nin vereceği faiz kararı etkili olacak.

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, dolar/TL kuruna ilişkin, “Kur, geçen ay PPK toplantısı ile birlikte sert gerilediği psikolojik 27 seviyesine yeniden yükselirken, CDS risk priminin 5 yıl vadede 387 baz puan ile yatay seyrini koruduğunu görüyoruz” yorumunda bulundu.