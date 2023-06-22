Meral Danış Beştaş: Politika faizi arttırılması hiçbir derde deva olmayacak

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Politika faizinin arttırılmasının hiçbir derde deva olmayacağını öne sürerek, "Ülke ekonomisi, içinde bulunduğu çöküş halinden böyle çıkarılamayacaktır." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasını değerlendirdi.

Türkiye ekonomi modelinin içeriksiz ve gerçek dışı olduğunu savunan Beştaş, "Türkiye ekonomi modelinde ısrar edilmeseydi bugün çok farklı bir ülkede, çok farklı bir atmosferde yaşıyor olacaktık." diye konuştu.

Hükümetin ekonomideki hiçbir varsayımının, dünya gerçeklerinden kopuk hareket edildiği için tutmadığını öne süren Beştaş, "Sonuçta hayat pahalılığı aldı başını gidiyor, enflasyon 3 haneli rakamlara çıktı. Emeğiyle geçinen Türkiye yurttaşları her geçen gün yoksullaşmaya devam ediyor. Özellikle büyük kentlerde en temel ihtiyaçların giderilemediği, karşılanamadığı bir realiteyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Beştaş, "düşük faiz inadından vazgeçildiğini" dile getirerek, "Peki dünden bugüne ne değişti de bu karardan vazgeçtiniz? Düşük faiz inadının ülkeye maliyeti ne olacak? Bunun sonuçlarına katlanan milyonlara ne yanıt vereceksiniz? Bunun hesabını kim verecek ve artan kiraların hesabını kim verecek?" sorularını yöneltti.

Emekçilerin, yoksulların yüksek döviz kurlarına karşı korunmadığını söyleyen Beştaş, şöyle devam etti:

"Kur Korumalı Mevduat (KKM) mayıs ayı itibariyle 2,5 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu KKM uygulaması da kur artışına çare olamadı ve döviz kurları hala artmaya devam ediyor. Politika faizinin arttırılmış olması hiçbir derde deva olmayacaktır. Ülke ekonomisi, içinde bulunduğu çöküş halinden böyle çıkarılamayacaktır. Dolar kuru da öyle beklentinin aksine hemen düşmeyecektir. AKP-MHP iktidarı her zaman olduğu gibi denklemi yine yanlış kurmuştur. Bu ülkede demokrasi olmadığı müddetçe, özgürlükler sağlanmadığı müddetçe, adaletsizlik diz boyu devam ettiği müddetçe ekonomi düzelmeyecektir."