Menemen Belediyesi Çiftçilere Yeni Buğday Eleme Makinesi Kazandırdı

Geçtiğimiz ay Menemen'e Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açılmasını sağlayan Menemen Belediyesi, şimdi de çiftçilere büyük tasarruf sağlayacak yeni buğday eleme makinesi kazandırdı. Menemen Ziraat Odası'nın Kesikköy'deki deposunda konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Saatte yaklaşık iki buçuk ton buğday eleyebilme kapasitesi olan bu makinemiz, çiftçimizin bir sonraki yıl tohumluk buğday elde etmesini sağlayacak. Böylelikle kazanan Menemen olacak, çiftçimiz olacak" dedi.

Menemen Ziraat Odası'nın Kesikköy'deki deposunda düzenlenen buğday eleme makinesinin tanıtım programına, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Menemen İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, S.S. 107 No'lu Menemen Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarı, Menemen Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir, Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Odası Sabri Kurt, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Lütfi Tosyalı, Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

"Çiftçilerimiz çok değerli"

Menemen'in sanayi ile birlikte çok önemli bir tarım kenti de olduğunu dile getiren Başkan Vekili Pehlivan, "Tarım, ülkemiz için hayati bir öneme sahip ve çiftçilerimizin bu sektördeki başarıları, toplumumuzun refahına büyük katkı sağlıyor. Menemen'imizde tarım yapan çiftçilerimiz de bizim için çok değerli Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir' ifadesiyle çiftçilerimizin toplumumuzun temel direği olduğuna inancını ifade ediyor. Menemen Belediyesi olarak bizler de bu düşünceyle çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Menemen Belediyemiz, Menemen Ziraat Odamız, Menemen İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Doğan Çandarlı Tarım iş birliğiyle Menemenimize ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi'ni kazandırmıştık. Bugün de Menemen Ziraat Odamızla birlikte ilçemize buğday eleme makinesini kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Büyük tasarruf sağlanacak

Yeni makinenin, çiftçilerinin emeğini korurken, üretim aşamasında da çok büyük tasarruf sağlayacağını vurgulayan Pehlivan, "Saatte yaklaşık iki buçuk ton buğday eleyebilme kapasitesi olan bu makinemiz, çiftçimizin bir sonraki yıl tohumluk buğday elde etmesini sağlayacak. Çiftçilerimiz ürününü 3'e 4'e katlayacak. Böylelikle hem çiftçimiz kazanacak hem vatandaşımız kazanacak hem Menemen'imiz kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. Aynı zamanda çavdar, arpa ve yulaf gibi farklı ürünlerde işlem yapma özelliğine sahip makinemizin, başta çiftçimiz olmak üzere tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine çiftçimize fayda sağlayacak domates toplama makinesini de çok yakın zamanda ilçemize kazandıracağız. Küçüklüğümden bu yana traktör üstünde büyümüş, tarımsal üretimin zorluğunu, alın terini iyi bilen biri olarak, çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Başkan Pehlivan ayrıca buğday eleme makinesi sonrası ilçe tarımına bir de domates toplama makinesi kazandırmak için çalışmaların başladığını müjdeledi.

Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş ise, "Menemen Belediyemizin, Başkanımızın, tarımımıza, çiftçilerimize vermiş olduğu destekler çok değerli çiftçimizin yanında olarak taleplerimizi her zaman yerine getiriyor. Toprak Mahsulleri Ofisimizin ardından şimdi de yeni buğday eleme makinesini ilçemize kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yeni makineyi çalıştıran Pehlivan, protokol ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR