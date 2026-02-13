Haberler

Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Güncelleme:
TBMM'ye memurları ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Teklifle memurlara yılda en az iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi öngörülüyor. Teklif hayata geçerse haziran ve aralık aylarında memurlara asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.

  • CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından Meclis'e sunulan bir yasa teklifi, kamu görevlilerine yılda iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini öngörüyor.
  • Teklif, ikramiyelerin haziran ve aralık aylarında ödenmesini ve damga vergisi hariç vergi, kesinti veya hacze tabi tutulmamasını içeriyor.
  • Teklif, Komisyon'a sevk edildi.

Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren bir yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif hayata geçerse memurlara yılda iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilecek.

"ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ"

Teklifin gerekçesinde "Devlet memurları, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla fedakârca görev yapmakta; ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme, tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Anayasanın 50'nci maddesi kapsamında dinlenme hakkı çalışanların temel hakları arasında yer almakta olup, bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet memurlarına yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesi; memurların sosyal refahını artıracak, çalışma motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak bu yönde yapılacak bir düzenlemenin bütçeye etkisi, kapsamı, ödeme dönemleri ve uygulama esaslarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRET TUTARINDA"

Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklifte şu ifadeler yer aldı:

"Bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenir. Her bir tatil ikramiyesi tutarı ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarındadır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler; damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, haczedilemez ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca prime esas kazanca dahil edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulan teklif Komisyon'a sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıfaattiihh ffaattiihh:

teklifi CHP vermiş. yani akp ve mhp oyları ile ret .

Haber YorumlarıMuratklctr:

Chp zamaninda da EYT diye zorlamıştı ne oldu. 40 yaşında bir sürü emekli oldu. Sonuç Ekonomi battı Emekli battı. Bir iş yaparken sonunu düşünmek lazım. Memur maaşları zaten kötünün iyisi durumunda. Bu ülkede kötünün en kötüsü durumunda olan milyonlar var . Ayıptır

Haber YorumlarıErkan Tekin:

Sonuç:Ak parti ve MHP oyları ile reddedildi

Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

memur emeklisini hatırlayan yok Allah’a havale etmekten başka çare kalmadı

Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

sürekli kalem arttırmanın bir anlamı yok emekli ve çalışanlara sosyal yardım adı altında aylık beş bin tl verilip emekliye verilen bayram ikramiyeside iptal edilmeli.

Haber YorumlarıPole star:

Özel sektörde çalışan ve geliri belli bir sınırın altında olanlar ile emekli maaşından baska geliri olmayan emeklilere verilse daha iyi olurdu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

