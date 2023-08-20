Memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlarda 5 bin, ikramiyelerde 150 bin liralık artış olacak

Memur ve memur emeklisi, hükümetin yeni zam teklifinden memnun olmasa da pazarlık masasında bir dizi kazanımlar da elde etti. Bunlardan bir tanesi de 3600 ek gösterge oldu. Uzmanlar 3600 ek göstergenin 1. dereceye ulaşmış tüm memurlara uygulanmasıyla maaşlarda 4.500-5 bin TL, emekli ikramiyesinde ise 150 bin TL artış olacağını söyledi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar henüz anlaşma sağlayamadı. Hükümet son olarak memurlara 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif etti. Rakam memurları memnun etmese de kamu çalışanları pazarlık masasında 6 yeni kazanım elde etti. Bu haklardan en dikkat çekeni ise 3600 ek gösterge oldu. 3600 ek göstergenin tüm memurlarda geçerli olmasıyla maaşlarda 5 binve ikramiyelerde ise 150 bin liralık bir artış olacak.

MEMURA 6 YENİ HAK TANINIYOR

Son toplantıda hükümetin yeni zam teklifini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memura tanınacak 6 yeni hakkı sıraladı. Bakan Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.

MEMUR VE EMEKLİ GELİRLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ OLACAK

Memura tanınan yeni haklardan en dikkat çekeni 3600 ek gösterge oldu. Daha önce 4 meslek grubuna; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge 1. dereceye ulaşan tüm memurlar için geçerli olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin gelirlerinde önemli bir artış olacak.

MAAŞLAR 5 BİN, İKRAMİYELER 150 BİN LİRA ARTACAK

Konuyla ilgili ATV Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeyi alan birinci derecedeki bir memurun emeklilik ikramiyesinde 150 bin TL ve üzeri bir artış olacağını söyleyebiliriz. Yine emekli maaşında da 4 bin 500-5 bin TL bir artış olacak." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET YÜZDE 2'LİK ARTIŞ YAPTI

Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. Hükümet dün ise 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif etti. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.