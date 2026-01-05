Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Kaya: 'En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz'

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz. 2023'te verilen refah payı taban aylıklara derhal yansıtılmalı ve emekli maaşlarına dahil edilmelidir" dedi.

Memurlar ve emekliler; artan hayat pahalılığı, alım gücündeki düşüş ve maaş artışlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle Ankara'da eylem yaptı. Devlet Memurları Konfederasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekilmesi amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, memur ve memur emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirterek, 'Adil Ücret, Onurlu Yaşam' sloganıyla birlikte ücret politikalarının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleşen eyleme memurlar ve memur emeklileri de katılım sağladı.

"Enflasyonla mücadele adı altında uygulanan politikalar, memuru ve emekliyi geçim sıkıntısı ile baş başa bırakmıştır"

Memur ve memur emeklisinin geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldığını ve bu durumun düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Az önce TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranı yüzde 0,89 olarak açıklanmıştır. Bu rakamın neticesinde memura reva görülen zam oranı ise yüzde 18,61 seviyesinde kalmıştır. Bizler bu rakamları tanıyoruz. Bu rakamlar bizim soframızdan azalan ekmeğin, çocuğumuzun harçlığından kesilen bedelin, evimizden eksilen huzurun matematiksel kılıfıdır. Bunun sorumlusu, toplu sözleşme masasında bu oranların altına imza atan yetkili konfederasyondan bir başkası değildir. Bugün tüm memur ve memur emeklisinin aldığı zam oranı, kamu çalışanlarını temsil etme iradesini yitiren, masadaki bir figüran olmaktan bir adım öte gidemeyen yetkili konfederasyonun eseridir. Ülke ekonomisindeki var olan enflasyonun faturasını memura ve memur emeklisine kesmek, sadece iktisadi bir hata değil, aynı zamanda büyük bir sosyal çöküştür. Enflasyonla mücadele adı altında uygulanan politikalar, memuru ve emekliyi geçim sıkıntısı ile baş başa bırakmıştır" diye konuştu.

"En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz"

Memur ve memur emeklilerinin taleplerini sıralayan Kaya, memur ve memur emeklilerinin geçim sıkıntısının devam edeceğini vurgulayarak, "Açlık sınırının 30 bin 143 lira olduğu bir ülkede, memura reva görülen sözde maaş artışı kamu hizmetinin bekası olan memuru, yıllarını devlete hizmet etmekle geçirmiş memur emeklisini kara kara düşündürmektedir. Yoksulluk sınırının 98 bin 188 lira olduğu bir ortamda, memur maaşıyla yoksullun sınırı arasındaki mesafe, orta sınıfın ne denli zorlu bir süreç içinden geçtiğinin belgesidir. Bu maaşlar insan bir yaşam bedelinin oldukça uzağındadır. Eğer memura hakkaniyetli bir zam verilmiyorsa, o halde memurun üzerinden zorunlu giderlerin yükü hafifletilmelidir. Madem bizi bu maaşlara mecbur bırakıyorsunuz; o vakit memur ve emeklinin; elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarının bir kısmına devlet desteği verilsin. Tüm kamu çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz olmalı, lojman tahsis edilmeli, lojman imkanı bulunmayan bölgelerde kısmi kira desteği verilmelidir. Memur ancak bu şekilde borç batağından başını kaldırıp nefes alabilir. Devlet Memurları Konfederasyonu olarak bir kez daha yineliyoruz. En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz. 2023'te verilen refah payı taban aylıklara derhal yansıtılmalı ve emekli maaşlarına dahil edilmelidir. 3600 Ek Gösterge, söz verildiği gibi birinci dereceye gelen tüm memurlara ayrımsız ve amasız biçimde uygulanmalıdır. Yılda ikisi dini bayramlarda olmak üzere, dört defa birer maaş ikramiye verilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA