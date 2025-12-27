Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren 2026 asgari ücreti belli oldu. Net 22 bin 104 TL olan asgari ücrete 2026 yılından itibaren yüzde 27 zam yapıldı. Böylece asgari net ücret 28 bin 75 TL olurken, brüt ücret ise 33 bin 30 TL seviyesine yükseldi.

GÖZLER OCAK AYININ İLK HAFTASINDA

Asgari ücret artışının ardından gündemin bir diğer başlığı memur ve emekli maaşları oldu. Ocak ayının ilk haftasında aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, maaşlara yapılacak nihai zam oranlarının netleşmesi bekleniyor.

MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Normal şartlarda SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı doğrudan yansıtılırken, memur ve memur emeklilerinin artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

5 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN NETLEŞTİ

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam farkları da ortaya çıktı. Buna göre 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17,56 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ: YILLIK YÜZDE 31-33 ARALIĞI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, ikinci altı ayda enflasyonun aylık olarak genellikle yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini, kasım ayının yüzde 1'in altında gelmesinin sürpriz olduğunu belirtti. Aralık ayına ilişkin hedefin yüzde 1,61 olduğunu ifade eden Kurtuluş, bu seviyeye yakın bir gerçekleşme halinde yıllık enflasyonun yüzde 31-33 bandında oluşabileceğini kaydetti.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE ZAM BEKLENTİSİ

Kurtuluş, SSK ve Bağkur emeklilerinin 2025 yılı ikinci dönemi için enflasyon farkının yüzde 12,5 ile yüzde 14 aralığında gerçekleşebileceğini söyledi. Bu artışa ek olarak refah payı ihtimalinin de sıkça gündeme geldiğini belirten Kurtuluş, refah payı artışını çok beklemediklerini, açıklanacak enflasyon oranı ne çıkarsa maaşların o doğrultuda belirleneceğini ifade etti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Memur ve memur emeklileri için hesaplamanın farklı olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alındığını hatırlattı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 17,55'lik artışın garanti hale geldiğini belirten Kurtuluş, aralık enflasyonu ile birlikte zam oranının yüzde 18,70 ile yüzde 20,50 bandına çıkabileceğini öngördü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

En düşük emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtuluş, geçmiş dönemlerde en düşük maaşların genellikle zam oranına yakın ya da biraz üzerinde belirlendiğini hatırlattı. Buna göre en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşının 16 bin 881 TL'den yüzde 12,5-14 aralığında artışla 19 bin-19 bin 250 TL bandına çıkabileceğini ifade etti. En düşük memur emeklisi maaşının ise 22 bin 671 TL'den yüzde 18,70-20,50 aralığında artışla 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine yükselebileceğini söyledi.