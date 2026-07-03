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Zamlı memur maaşları belli oldu

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2026 yılının ikinci 6 ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 oranında artış yapıldı. En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 31 bin 527 liraya yükseldi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

Aynı dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde, Temmuz 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

ÜNVANLARDereceNet Görev Aylığı (*)
Ocak-Haziran 2026 (TL)Temmuz-Aralık 2026 (TL)
Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu)1/494.384107.110
Memur-(Üniversite Mezunu)9/164.39773.070
Uzman Öğretmen1/481.21992.166
Öğretmen1/473.36883.254
Başkomiser3/189.214101.242
Polis Memuru8/181.61792.618
Uzman Doktor1/4150.426170.730
Hemşire-(Üniversite Mezunu)5/174.77084.845
Mühendis1/496.211109.185
Teknisyen-(Lise Mezunu)11/166.87075.877
Profesör1/4135.089153.208
Araştırma Görevlisi7/190.568102.779
Vaiz1/476.65386.983
Avukat1/490.000102.135
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Kaynak: AA / Mert Davut
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