Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Taban Aylık Teklifine Sert Eleştiri

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa bin liralık bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif beklentiyi karşılamaz" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına bin liralık artış önerildi.

"Taban aylığa bin liralık bir teklifte bulunuldu, adres doğru ama miktar yanlış"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, gün içerisinde Bakan Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu görüşmede ikinci bir teklif için çağırılmayı beklendiklerini ifade etti. Bunun üzerine Memur-Sen Başkanı olarak kendisinin, Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Başkanı Orhan Yıldırım'ın Bakanlık tarafından çağırıldığını dile getiren Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Az önce ikinci teklifi istedik. Fakat ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa sadece bin liralık bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Taban aylık emeklileri de ilgilendirdiği için en önemli taleplerden birisi. Oradan teklifin 10 bin lira taban aylıkla başlamasını ve bunun üzerinden müzakere sürecinin açılmasını istedik. Ama bin lira taban aylığa sadece bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif bu beklentiyi karşılamaz."

"Gece gündüz şimdi çalışmak gerekiyor ve bunu yetiştirmek gerekiyor"

Yalçın, toplu sözleşme sürecinde sürenin azaldığını ve sürecin tamamlanması için çok az bir vakit kaldığını sözlerine ekleyerek, "Bu dört günlük süreç içerisine bütün her şeyi sıkıştırıp hizmet konu teklifleri müzakere ettik ama hiçbir bağlayıcı cümle yok. Şimdi genele ilişkin teklifler var. Masada hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Gece gündüz şimdi çalışmak gerekiyor ve bunu yetiştirmek gerekiyor. Masada akademik zam konusu masada önemli taleplerimizden birisi. Kariyer uzmanlarından şube müdürlerine varana kadar bu anlamda masadan beklenti var. Mühendisler, teknik personele ilişkin masadan çok ciddi beklenti var" dedi.

"Taban aylığa bin liralık bir artış çalışanın ve emeklilerin derdine derman olacak bir artış değil"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, "Ben bu önerilen rakamı bir teklif olarak değerlendirmiyorum. Taban aylığa bin liralık bir artış ne çalışanın ne de emeklilerimizin derdine derman olacak bir artış değil. Oysa ki biz masaya geldiğimizde talebimiz gelecek yılda yani 2026 ve 2027 yıllarında çalışanlarımızın, emeklilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi, alım gücünün arttırılması, kamudaki ücret adaletsizliğinin, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması için bir süreç olması noktasında ıslarla vurguladık" açıklamasında bulundu. - ANKARA