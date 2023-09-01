Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Zam Oranını Kabul Etmedi

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun öngördüğü zam oranını kabul etmediklerini ve şerh düştüklerini açıkladı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 6,5 milyonu bulan memur ve memur emeklisi için öngördüğü zam oranını kabul etmediklerini ve şerh düştüklerini söyledi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından açıklanan zam oranını kabul etmediklerini açıkladı. Miran, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025 ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5'lik zam kararı aldı. Enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken işveren-Hakem Heyeti'nin kamu görevlilerini kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz" dedi.

'Yüzde 33 enflasyon beklentisi ile çelişiyor'

Toplu sözleşme süreçlerinin 4688 sayılı Kanun'un ve Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Miran sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, maşeri vicdanın sesine değil, kamu işvereninin teklifine göre karar vermiştir. Memur-Sen olarak imza altına aldığımız ve mutabakatla sonuçlandırdığımız toplu sözleşme görüşmelerinin tamamında Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza atmıştık. Fakat Hakem Heyeti, kamu işvereninin yüzdelik teklifinin yerinde ve yürütülebilir olduğu gerekçesiyle yüzdelik zam oranını aynen koruyarak Merkez Bankası tarafından açıklanan yüzde 33 enflasyon beklentisiyle çelişen ve kamu görevlilerini enflasyonun altında ezdirecek kararıyla 'Kamu İşvereni Hakem Kurulu' olduğunu ikrar etmiştir. Kamu görevlilerinin maaş-ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kalmıştır. Enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken işveren-Hakem Heyeti'nin kamu görevlilerini kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz" - ANTALYA