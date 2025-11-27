Haberler

Mekap, OSB Yıldızları Araştırması'nda Ödül Aldı

Türkiye'nin önde gelen iş güvenliği ayakkabısı üreticisi Mekap, OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda istihdamını en çok artıran firmalardan biri olarak plaket aldı. Şirket, 2024 yılında çalışan sayısını yüzde 55 artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması çerçevesinde, OSB'lerde istihdamını en çok artıran firmalardan biri olarak plaket aldı. Şirket, 2024 yılında çalışan sayısını yüzde 55 artırarak OSB'lerdeki istihdam gücünü önemli ölçüde destek vermişti.

Ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, OSB başkanları ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 12 farklı kategoride toplam 120 firma ödüllendirildi ve Mekap Yönetim Kurulu Üyesi Seçuk İskender plaketini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan aldı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, törende yaptığı konuşmada, OSB'lerdeki başarıların Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara değinerek, sanayicilerin kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Kütükcü ayrıca, araştırmaya katılan firmaların cirolar, ihracat, Ar-Ge harcamaları ve istihdam gibi alanlarda önemli artışlar kaydettiğini belirterek Mekap gibi firmaların Türkiye sanayisinin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
