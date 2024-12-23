Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu
Türkiye'de öğrenciydi, Suriye'de bakan oldu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Mehmet Yıldırım: Suriye ile ticarette Antep fıstığı olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacılara zorluklar çıkardığını belirterek, Suriye ile yapılacak ticarette Antep fıstığının yer alması gerektiğini ifade etti.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye ile yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacıları zora soktuğunu belirtti. Yıldırım, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı ithal etmek için Ticaret Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını da bildirdi.

"Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik"

Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomisi için ithalatın önemli olacağına değinen Yıldırım, "Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumda Antep fıstığı fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Fiyatlar daha da yükselecek. Ticaret Bakanlığı'na bu tür sorunları bildiriyoruz. Biz de fıstığın Suriye ile ticarette olmasını istiyoruz. Bu konuda bakanlıkla konuştuk ve talebimizi bildirdik. Suriyeli fıstık üreticilerinin de buna ihtiyacı var. Suriye'ye özel alınacak ürünler içerisinde olması gereken bir ürün. Baklavayı en iyi Türkler yapar" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
img

Eski kimlik artık o kurumda kullanılamayacak
img

Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı

Son Dakika Haberleri

MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.