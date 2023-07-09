Vergi zamları sonrası gözler ona çevrilmişti! Mehmet Şimşek'ten "mali disiplin" mesajı

Art arda gelen vergi zamları sonrası eleştirilerin hedefi olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilere gelen art arda zamlar sonrasında gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla yanıt verdi. "Mali disiplin" mesajı veren Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI YÜZDE 114,3 ORANINDA ARTIRDIK"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı; "Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

"CARİ AÇIĞI AZALTACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz.Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNDE 179 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLANDI"

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL'ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz. Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir."