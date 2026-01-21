BAİB Başkan Adayı Mehmet Ali Can: 'Hedefimiz 4 yılda 7 milyar dolar ihracat'

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Can, Nisan ayında yapılacak genel kurulda başkan adaylığını açıkladı. Sektörün mutfağından geldiğini belirten Can, "İhracatı masada değil; tarlada, depoda ve gümrükte öğrendim. Bölge ihracatımızı 4 yılda 7 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Can, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıyla başkan adaylığını ilan etti. Mevcut yönetimle istişare içerisinde bu yola çıktığını vurgulayan Can, bölge ihracatını şaha kaldıracak projelerini ve 2030 vizyonunu paylaştı.

"İhracatı masada değil tarlada öğrendim"

Konuşmasına özgeçmişi ve sektörel tecrübesiyle başlayan Mehmet Ali Can, ihracatın her kademesinde bizzat görev aldığını ifade etti. Can, "1989 yılında rahmetli babamın kurduğu aile şirketimizin ikinci kuşak temsilcisiyim. Henüz çocuk yaşlarda yaş meyve sebze sektörüyle tanıştım. İhracatı masada teorik bilgilerle değil; tarlada, depoda ve gümrük kapılarında bizzat yaşayarak öğrendim. Yaklaşık 40 yıllık bu birikimi, şimdi bölgemizin kalkınması için kullanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bu bir ayrışma değil, vizyon yarışıdır"

Adaylık sürecinin mevcut yönetimle bir kopuş anlamına gelmediğini, aksine bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Can, "2022 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Adaylığım bir ayrışmanın değil, devam eden bir tecrübenin ve gelişen bir vizyonun sonucudur. Mevcut başkanımız Sayın Ümit Mirza Çavuşoğlu ile istişare ederek bu yola çıktık. Bu asla bir koltuk yarışı değil, bir hizmet yarışıdır" ifadelerini kullandı.

İhracat hedefi 7 milyar dolar

Batı Akdeniz'in ekonomik potansiyeline dikkat çeken Can, önümüzdeki döneme ait somut hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olan Batı Akdeniz ihracatını, dört yıl içerisinde 7 milyar dolar seviyesine çıkarmak en büyük hedefimizdir. BAİB artık sadece belge veren bir kurum değil, ihracatçıyı her alanda büyüten, yol gösteren bir yapıya bürünecek. Katma değeri yüksek ürünlerle yeni pazarlara yelken açacağız."

Üç ile üç ayrı istişare kurulu

Projelerinden de bahseden Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur illeri için özel bir çalışma modeli belirlediklerini söyledi. Can, "Burdur, Isparta ve Antalya özelinde üç ayrı 'Yüksek İstişare Kurulu' oluşturacağız. Geçmiş dönem başkanlarımız ve sektörün duayen isimleriyle ortak akıl yürüteceğiz. Ayrıca Genç İhracatçı Kulübü'nü kurarak, üniversiteli gençlerimizi ve firmalarımızın yeni kuşak temsilcilerini sürecin içine dahil edeceğiz. Sürdürülebilirlik ve Ur-Ge projeleriyle ihracatçımıza rehberlik edeceğiz" dedi.

"Hızlı trenle Batı Akdeniz limana kenetlenecek"

Can, Antalya, Isparta ve Burdur'un ihracat gücünü birleştirecek "Lojistik Köprü" projesini işaret etti. Yıllardır beklenen hızlı tren projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Can, "Isparta ve Burdur'dan gelen yüklerin raylar üzerinden Antalya Limanı'na akması, bölge ticaretini yeniden tanımlayacak. Birlik olarak bu konudaki kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Ankara ile kurduğumuz temas hattını canlı tutarak, ihracatçının raylı sistem hayalini gerçeğe dönüştürmek için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA