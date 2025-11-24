Haberler

MediaMarkt Türkiye, Yenilenmiş Cihaz Hizmetiyle Satışlarını Yüzde 100 Artırdı

MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmeti sayesinde son 6 aylık dönemde kullanılmış akıllı telefon satış hacmini yüzde 100 oranında artırdı. Şirket, 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırarak, 37 bin yenilenmiş cihazı da tüketicilerle buluşturdu. Türkiye'de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefonun el değiştirdiği belirtilirken, yenilenmiş telefon pazarının önümüzdeki yıllarda büyümesi bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her cihazın ikinci kullanım ömrünü hak ettiğine inanan MediaMarkt Türkiye, bugüne kadar 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırırken, yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı da tüketicilerle buluşturdu.

MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyip, yeniden piyasaya sunarak döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, yenilenmiş telefona en çok ilgi gösteren iller, Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya oldu.

Yenilenmiş telefon pazarının gelecek iki yıl boyunca yıllık yüzde 15-20 bandında büyümesi beklenirken, Türkiye'de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefonun el değiştirdiği öne çıktı.

Tüketicilerin güvenilir, garantili ve uygun fiyatlı cihaza duyduğu ihtiyaç, bu segmentteki büyümeyi destekledi.

MediaMarkt Türkiye, eski cihazları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) onaylı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetimli merkezlerde yenileyerek 12 ay garantili şekilde satışa sunuyor.

Şirketin sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü stratejisi, ürün kiralama, eskisini getir yenisini götür, onarım ve yenilenmiş ürünler olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

Bu kapsamda kullanım ömrünü uzattığı sürdürülebilir ürünleri tüketiciyle buluşturan şirket, bugüne kadar 200 bin kullanılmış cihazı geri alırken yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı da yeniden kullanıcılarla bir araya getirdi.

Nisanda aylık ortalama satış adedine göre yüzde 100 büyüyerek satış hacmini genişleten MediaMarkt Türkiye, her ay büyüme eğilimini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
