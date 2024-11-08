MediaMarkt, Türkiye'deki 102'nci mağazasını Denizli'de açtı. Türkiye genelinde mağaza açılışlarına devam eden markanın Denizli'deki yeni mağazasında, açılışa özel olarak düzenlenen kampanya, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye'deki 102'nci mağazasını Denizli'de açtı. 1504 metrekarelik geniş satış alanına sahip olan, 17'si kadın 33 çalışanın istihdam edildiği mağazanın açılış töreni gerçekleşti. Son teknoloji ürünleri deneyimin ön planda olduğu mağazalarında tüketicilerle buluşturmaya devam eden markanın düzenlediği açılış töreni ilgiyle karşılandı.

Açılış sonrasında kampanyalı ürünler talep görürken, Denizli Horizon Garden'da yer alan mağazanın geniş alanı ve kapsamlı son teknoloji ürün yelpazesi ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, şunları söyledi: "Şirket olarak 2024 yılı boyunca mağaza açılışlarımıza hızlıca devam ederken Türkiye genelindeki satış alanımızı genişletiyor, ülkemizde kazandığımızı yine ülkemize harcıyoruz. Yerel istihdama katkı sunarken, kadın çalışan oranının her yeni mağazada en az yüzde 50 olmasına dikkat ediyoruz. Denizli mağazamızla birlikte Türkiye genelinde mağaza sayımızı 102'ye yükselttik. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da kararlılıkla genişletmeye devam edeceğimiz mağaza ağımızla, Telefon Kiralama gibi artı hizmetlerimizi ve MediaMarkt'ın benzersiz deneyim mağazacılığını Türkiye'nin farklı illerine taşımayı sürdüreceğiz."

Son teknoloji geniş ürün yelpazesini tüketicilere sunan markanın, Türkiye'nin farklı noktalarında mağaza açılışlarına devam edeceği açıklandı. - DENİZLİ