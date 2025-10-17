Haberler

MediaMarkt, The Hammers Awards'ta İki Ödül Kazandı

MediaMarkt, The Hammers Awards'ta İki Ödül Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MediaMarkt Türkiye, The Hammers Awards'ta 'En İyi Lansman İletişimi Ekibi' kategorisinde gümüş ve 'En İyi Mobil Pazarlama Ekibi' kategorisinde bronz ödül kazandı. Yenilenen APP ile kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

MediaMarkt, Türkiye'nin önde gelen ekiplerini ödüllendiren The Hammers Awards'ta bir gümüş ve bir bronz olmak üzere iki ödülle döndü.

MediaMarkt Türkiye, The Hammers Awards'ta bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam iki ödüle layık görüldü. PR Bölümünde "Teknoloji Budur, Kolay Budur!" söylemiyle hayata geçirdiği "Yenilenen APP Lansmanı" projesiyle "En İyi Lansman İletişimi Ekibi" kategorisinde gümüş ödül alan şirket, Teknoloji ve Veri bölümünde "En İyi Mobil Pazarlama Ekibi" kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı yatırımlarla MediaMarkt App'i baştan sona yenileyerek daha kullanıcı dostu özelliklerle donatan marka, müşterilerine hızlı, kolay ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Daha gelişmiş arama ve filtreleme özellikleri ve sade arayüzüyle ihtiyaç ve beklentilere yanıt veren MediaMarkt App'in, kişiselleştirilmiş öneriler sunarak tüketicilere aradıkları ürünü daha kolay ve hızlı bir şekilde bulma fırsatı sağladığı aktarıldı. Uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan hızlı teslimat özelliğinin yanı sıra pek çok fırsatın da tüketicilere sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.