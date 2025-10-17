MediaMarkt, The Hammers Awards'ta İki Ödül Kazandı

MediaMarkt, Türkiye'nin önde gelen ekiplerini ödüllendiren The Hammers Awards'ta bir gümüş ve bir bronz olmak üzere iki ödülle döndü.

MediaMarkt Türkiye, The Hammers Awards'ta bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam iki ödüle layık görüldü. PR Bölümünde "Teknoloji Budur, Kolay Budur!" söylemiyle hayata geçirdiği "Yenilenen APP Lansmanı" projesiyle "En İyi Lansman İletişimi Ekibi" kategorisinde gümüş ödül alan şirket, Teknoloji ve Veri bölümünde "En İyi Mobil Pazarlama Ekibi" kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı yatırımlarla MediaMarkt App'i baştan sona yenileyerek daha kullanıcı dostu özelliklerle donatan marka, müşterilerine hızlı, kolay ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Daha gelişmiş arama ve filtreleme özellikleri ve sade arayüzüyle ihtiyaç ve beklentilere yanıt veren MediaMarkt App'in, kişiselleştirilmiş öneriler sunarak tüketicilere aradıkları ürünü daha kolay ve hızlı bir şekilde bulma fırsatı sağladığı aktarıldı. Uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan hızlı teslimat özelliğinin yanı sıra pek çok fırsatın da tüketicilere sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL