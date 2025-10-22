MediaMarkt Startup Challenge 2025 için Başvurular Başladı

Haberler

Haberler
MediaMarkt, Türkiye'deki girişimcileri desteklemek amacıyla 8. kez düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışması için başvuru sürecini başlattı. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Kasım 2025. Girişimciler, perakende sektöründe inovatif çözümler sunarak finale katılma fırsatı elde edecek.

MediaMarkt'ın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Kasım.

MediaMarkt Türkiye'nin girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışmasının başvuru süreci başladı. Bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 15 Kasım 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Yarışmada; "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler" "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" alanlarında, inovatif perspektifiyle fark oluşturan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamalar değerlendirilecek. Uzman isimlerden oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan girişimler, 14 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek Startup Challenge yarışmasında projelerini sunacak ve ödüle hak kazanan ilk üç proje belirlenecek.

Kazanan girişimler MediaMarkt ile iş birliği olanağı buldu

Yarışmaya geçen yıl 21 farklı ülkeden 232 proje başvuru yaptı. Yarışmanın kazananı ise belirli sektörlere ve markalara özel olarak tasarlanmış yapay zeka modellerini kullanarak saniyeler içinde yüksek etkileşimli e-ticaret/pazarlama görselleri oluşturan bir çözüm geliştiren Crait AI oldu ve MediaMarkt'la iş birliği için ilk adımlar atıldı. İkinciliği epilepsi, disleksi, görme bozuklukları ve bilişsel zorluklar yaşayan bireyler için web sitesi erişilebilirliğini geliştirmek üzere tasarlanmış bir dijital erişilebilirlik widget'ı sunan Corpowid alırken, e-atık sınıflandırmasını otomatikleştirerek, karbon ayak izlerini hesaplayarak ve atık satışları için bir pazar sunarak elektronik atıkları hem çevresel hem de finansal fırsatlara dönüştüren Mol-e üçüncü oldu.

Geçmiş dönemin kazananlarından Wastespresso girişimi ile MediaMarkt, uzun vadeli bir iş birliğine imza attı ve kahve posalarıyla ileri dönüşüm projesi başlattı. Kazanan diğer girişimlerden Buybuddy ve Udentify ile mağazalarında iş birliği yapan şirket; ayrıca AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.

Yarışmaya katılmak isteyen girişimciler, başvurularını 15 Kasım 2025 tarihine kadar mmstartupchallenge.com/tr adresinden yapabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
