MediaMarkt, Mersin'de Yeni Mağazasını Açtı

MediaMarkt, Mersin Palmcity AVM'de 1340 metrekarelik yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Mersinlilerin yoğun ilgisi gözlemlenirken, mağaza, deneyim odaklı alışveriş hizmeti sunmayı hedefliyor.

MediaMarkt, Mersin'de yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Şehrin merkezinde yer alan Palmcity AVM'de konumlanan bin 340 metrekarelik yeni mağazanın açılışına Mersinliler de yoğun ilgi gösterdi.

Hem online alışveriş kanalı ve mobil uygulaması hem de fiziksel mağazaları ile müşterilerine uçtan uca alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt, Türkiye'nin dört bir yanında yeni mağazalar açmaya devam ediyor. Yeni mağazasını 26 Kasım'da Mersin'de açan marka, şehrin modern yaşam merkezlerinden Palmcity AVM'de bin 340 metrekarelik geniş bir alanda hizmet verecek. Yeni mağazada yarısından fazlası kadın olmak üzere 28 kişiye istihdam sağlanıyor.

Markanın 'deneyim merkezi' olarak tasarladığı yeni mağazasında; ev yaşamından eğlenceye, kişisel bakımdan oyun teknolojilerine birçok kategoride binlerce ürün yer alıyor. Markanın mağaza açılışına özel olarak düzenlediği kampanya da Mersinlilerden yoğun ilgi gördü.

"Keyifli, konforlu ve deneyim odaklı bir alışveriş deneyimi"

Deneyim Şampiyonluğu vizyonuyla müşterilerine dijitalden fiziksele uçtan uca bir alışveriş yolculuğu sunmayı amaçladıklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Yeni mağazamızda Mersinli müşterilerimizle buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizim deneyim mağazacılığı yaklaşımımızın temelinde müşterilerimize sadece ürün satmak yerine, onlara bütünleşik bir alışveriş deneyimi sunmak yer alıyor. Trendlere baktığımızda Türkiye ve dünya genelinde mağazalar sadece ürün satılan, belli ürünlerin sergilendiği ortamlar olmaktan çıkıyor. Farklı deneyimler sunan bir nevi yaşam ve sosyalleşme alanlarına dönüşüyor. Her ne kadar online alışveriş deneyimleri önem kazanmaya devam etse de MediaMarkt Türkiye olarak fiziki mağazalarımızı son derece önemli görüyoruz ve yeni mağaza yatırımlarımıza devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, müşterilerimizin markamızla her temas noktasını onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
