MediaMarkt, Bursa'da Yeni Mağaza Açtı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Bursa'da bin 675 metrekarelik yeni bir mağaza açtı. On binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar teknolojiseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Bursa'da bin 675 metrekarelik yeni bir mağaza açtı. On binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar teknolojiseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan, Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarını sürdürüyor. Marka, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarına devam ediyor. Bu doğrultuda Türkiye'deki 95'inci mağazasını Bursa'nın İnegöl ilçesinde açan marka, açtığı mağazada 11'i kadın, 11'i erkek çalışan olmak üzere toplam 22 kişiyi istihdam edecek.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Fiba CP CEO'su Yurdaer Kahraman'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen mağazayı ziyaret eden teknolojiseverler, açılışa yoğun ilgi gösterdi. Marka, on binlerce ürünün yer aldığı İnegöl AVM'deki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel bir kampanya da gerçekleştirdi.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, mağaza yatırımlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutluyuz. Onlara en iyi deneyimi sunmayı amaçladığımız geniş mağazalarımızda tüketicilerimiz diledikleri ürünleri yakından incelemekle kalmıyor, aynı zamanda mediamarkt.com.tr'den aldıkları ürünleri mağazalarımızdan teslim alabiliyor, ürünle ilgili bir uzmanla konuşabiliyor veya tamirden ürün aksesuar montajlarına kadar satış sonrası tüm hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Kısaca "Tüketici Elektroniğinde Deneyim Şampiyonu" olma yolunda sunduğumuz tüm hizmetlerimize her kanaldan ulaşabiliyor, alışveriş deneyimlerini kendi tercihlerine göre yönlendirebiliyorlar. Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz. İnegöl AVM'deki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz." - BURSA