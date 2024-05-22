Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Piyasalar, Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından hareketlenmesini bekliyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesi, ekonomik kararlar ve piyasa açısından önem taşıyor. Mayıs ayı enflasyon oranı 2024! Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 44,16 seviyesinden yüzde 43,64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e düştü.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 51,43'ten yüzde 51,51'e yükseldi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak sabit kaldı.