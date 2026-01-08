Dünyanın dört bir yanına tohum ihraç eden firmadan Samsun'da çiftçilere eğitim

SAMSUN (İHA) – Türkiye'nin önde gelen tohum firmalarından MAY Tohum, Samsun'da çiftçilere yönelik eğitim programı düzenledi. 45'in üzerinde ülkeye tohum ve lisans ihracatı gerçekleştiren firma, hibrit mısır ve fasulye çeşitleri başta olmak üzere üretim süreçlerine dair teknik bilgilendirmelerde bulunurken, finansal okuryazarlık eğitimi de verdi.

Samsun'da bir otelde gerçekleştirilen programda MAY Tohum yetkilileri, çiftçilerle bir araya gelerek hibrit mısır ve fasulye üretiminde doğru çeşit seçimi, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi paylaştı.

Eğitimde konuşan MAY Tohum Sebze Ürün Müdürü Ali Hamza, Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Samsun'da hem çiftçilerimiz hem de bayilerimizle bir araya gelerek tarımsal eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Sebze grubumuzda yer alan sanayi domatesi, ıspanak, fasulye ve tatlı mısır türlerinde teknik bilgiler ve tarımsal yönlendirmeler yaptık. Amacımız çiftçilerimizin kazancını artırmak" dedi.

"En yüksek kalite ve verimi hedefliyoruz"

MAY Tohum Ayçiçek Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur ise firma olarak her yıl Türkiye genelinde 20 farklı şehirde eğitim programları düzenlediklerini ifade ederek, "Mısır üretimine yönelik teknik eğitimlerin yanı sıra paydaşlarımıza finansal okuryazarlık eğitimi de veriyoruz. Ayrıca bu yıl yeni markamız olan MAY Enerji'nin tanıtımıyla birlikte 2026 yılının startını Samsun'da verdik. Doğru çeşitlerin doğru alanlarda kullanılmasıyla en yüksek kalite ve verimi hedefliyoruz" diye konuştu.

MAY Tohum Karadeniz Bölge Müdürü Ali Doğan da Çarşamba ve Terme başta olmak üzere bölgedeki satış müşterilerini ağırladıklarını belirterek, "Samsun'da satış kanallarımıza hem mısır hem de sebze ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Çeşitlerimizi doğru şekilde aktardıkça daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

45'in üzerinde ülkeye ihracat

Firma yetkililerinden alınan bilgilere göre, 1978 yılından bu yana sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumlarının Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüten MAY Tohum, 'yerinde ıslah' stratejisiyle Türkiye ve hedef coğrafyalar için iklim ve toprak şartlarına en uygun, yüksek verimli tohum çeşitleri geliştiriyor. Türkiye genelinde 5 Ar-Ge merkezinde çalışmalarını sürdüren firma, cirosunun yaklaşık yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırırken; hibrit ayçiçeği, hibrit mısır ve pamuk gibi tarla bitkilerinin yanı sıra tatlı mısır, fasulye ve sanayi domatesi alanlarında da yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye'de 12 bin hektarlık alanda tohum üretimi gerçekleştiren MAY Tohum, Bursa ve Adana'daki toplam 31 bin 660 ton kapasiteli tesislerinde işleme ve paketleme yaparak ürünlerini hem yurt içi hem de küresel pazara sunuyor. Geliştirdiği çeşitleri Amerika, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları başta olmak üzere 45'in üzerinde ülkeye ihraç eden firma, yurt dışında tescilli 200'ün üzerinde çeşidiyle uluslararası tohum sektöründe rekabet gücüyle dikkat çekiyor. - SAMSUN