MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizmci üyelere destek paketi talebinde bulundu

Turizme yönelik faaliyet gösteren Oda üyelerini ziyaret eden MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "turizmci üyelerimize yönelik destek paketi talebinde bulunuyoruz" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kent ekonomisinin en önemli gelir kaynağı olan turizme yönelik faaliyet gösteren Oda üyelerini ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde; Oda üyeleri turizm sezonunun yarısını tamamlamalarına rağmen, işlerinde geçen yıla göre büyük oranda düşüş yaşadıklarını ve maliyetlerini çıkarmakta zorlandıklarını belirtti. Programlar sonrası açıklama yapan Başkan Güngör, turizm sezonunun rekor sayıda bir turist beklentisi ile başladığını, ancak sezonun ortasına gelinmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini belirterek, doluluk oranlarının yüzde 70 seviyelerinde kaldığını söyledi. Güngör, konaklama tesislerinin tam doluluğa ulaşamaması sebebiyle turizmcinin sıkıntılı bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

"Antalya'nın en önemli sektörü turizm"

Manavgat'ta kent ekonomisinin en önemli gelir kaynağının turizm olduğuna dikkat çeken Başkan Güngör, "Kentimizin öncü sektörü bacasız sanayi turizmdir. Turizm sektöründe konaklama tesislerinin yeterince dolu olmaması, turizme hizmet veren diğer sektörleri de negatif yönde etkilemektedir. Turizm sezonunun yarılanmasına rağmen tesislerin doluluk oranlarının yetersiz olması, bölgedeki turizme yönelik olan tüm sektörleri olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"Beklenen rakamların yakalanamamasının çok sayıda nedeni var"

Turizm sezonunun ortasında olmasına rağmen konaklama tesislerinde yeterince doluluk sağlanamamasının birçok nedeni olduğunu belirten Başkan Güngör, "Konaklama tesislerinde yeterince doluluk sağlanmasının sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle özellikle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi vatandaşı tatillerini erteledi veya iptal etti. Avrupa'nın büyük tur operatörlerinden olan Alman FTI şirketinin iflas etmesi nedeniyle birçok turist tatillerini başka ülkelere kaydırması da bölgemize olumsuz yansıdı. Diğer bir neden ise Yunan adalarına kapı vizesinin açılması ile adalara düzenlenen turların maliyet açısından cazip gelmesi nedeniyle yerli turistlerin yunan adalarını tercih etmesi oldu" dedi.

Diğer bir nedenin ise yüksek enflasyondan kaynaklandığını belirten Güngör, "Döviz kurunun turizmciyi kurtaracak seviyelerde seyretmemesi fiyatlarımızın yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu durum ülke bazında rakip turizm destinasyonları ile rekabet şansımızı azaltmaktadır" diye konuştu.

Konaklama tesislerinde yeterinde doluluk oranları sağlanamaması nedeniyle turizme yönelik çalışan işletmelerin de etkilediğini ifade eden Başkan Güngör, "Turizme yönelik iş yapan üyelerimiz, işlerinin geçen yıllara göre büyük oranda düştüğünü belirtti" şeklinde konuştu. Turizmdeki işletmelerin ülke ekonomisine sağladığı katkının büyük önem taşıdığını da ekleyen Güngör, bu işletmelerin ülke ve kent ekonomisi için hayati önem taşıdığını kaydetti.

"Turizmciye yönelik destek paketi talebi"

Başkan Güngör, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Devletimizin tasarruf tedbirleri aldığını biliyoruz, ancak turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz sezonun kötü geçtiğini belirterek, destek talebi konusunda Odamıza talepte bulunuyor. Turizm işletmelerine finansal erişim sağlayacak destek paketi çıkarılması başta olmak üzere; vergi indirimi ve SGK ödemelerinde kolaylık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." - ANTALYA