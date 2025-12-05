MATSO Başkanı Güngör, Manavgat iş dünyasının taleplerini TBMM'ye taşıdı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TBMM'de ziyaret ettiği Antalya milletvekillerine Manavgat iş dünyasının öncelikleri ve çözüm bekleyen konularının yer aldığı bir dosya sundu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının öncelikleri, üyelerden gelen talepler ve çözüm bekleyen konuların yer aldığı kapsamlı bir dosya ile TBMM'de Antalya milletvekillerine ziyarette bulundu. Güngör'ün AK Parti, CHP ve MHP Antalya milletvekilleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde üyelerden gelen talepler başta olmak üzere Manavgat'ın sürdürülebilir kalkınması için turizm, ticaret, tarım gibi birçok konu yer aldı. Güngör, üyelerden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı da milletvekillerine takdim etti.

Milletvekilleriyle yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan MATSO Başkanı Güngör, "Manavgat iş dünyamızdan gelen talepleri, çözüm bekleyen konuları ve bölge ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yapısal adımları milletvekillerimize detaylı bir şekilde aktardık. Amacımız, Manavgat'ın üretim, ticaret ve turizm gücünü artıracak girişimleri desteklemek ve bölgemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak politikaların hayata geçirilmesine öncülük etmektir. Milletvekillerimize misafirperverlikleri, gösterdikleri nezaket ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizin gelişimi adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Güngör, Ankara programı kapsamında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek'i ve Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Velihattin Eldemir'i de makamlarında ziyaret etti. Güngör ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürü Ömer Ersoy'u makamında ziyaret ederek, Manavgat OSB'nin teknik süreçleri, hazırlık takvimi ve yaklaşan tahsis dönemine yönelik yürütülen çalışmaların daha etkin ve verimli ilerlemesi adına karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA