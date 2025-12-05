Haberler

MATSO Başkanı Güngör, Manavgat iş dünyasının taleplerini TBMM'ye taşıdı

MATSO Başkanı Güngör, Manavgat iş dünyasının taleplerini TBMM'ye taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya milletvekillerine sunmuş olduğu dosyada Manavgat iş dünyasının önceliklerini ve çözüm bekleyen konularını detaylandırdı. Görüşmelerde turizm, ticaret ve tarım gibi alanların geliştirilmesi için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TBMM'de ziyaret ettiği Antalya milletvekillerine Manavgat iş dünyasının öncelikleri ve çözüm bekleyen konularının yer aldığı bir dosya sundu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının öncelikleri, üyelerden gelen talepler ve çözüm bekleyen konuların yer aldığı kapsamlı bir dosya ile TBMM'de Antalya milletvekillerine ziyarette bulundu. Güngör'ün AK Parti, CHP ve MHP Antalya milletvekilleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde üyelerden gelen talepler başta olmak üzere Manavgat'ın sürdürülebilir kalkınması için turizm, ticaret, tarım gibi birçok konu yer aldı. Güngör, üyelerden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı da milletvekillerine takdim etti.

Milletvekilleriyle yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan MATSO Başkanı Güngör, "Manavgat iş dünyamızdan gelen talepleri, çözüm bekleyen konuları ve bölge ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yapısal adımları milletvekillerimize detaylı bir şekilde aktardık. Amacımız, Manavgat'ın üretim, ticaret ve turizm gücünü artıracak girişimleri desteklemek ve bölgemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak politikaların hayata geçirilmesine öncülük etmektir. Milletvekillerimize misafirperverlikleri, gösterdikleri nezaket ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizin gelişimi adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Güngör, Ankara programı kapsamında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek'i ve Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Velihattin Eldemir'i de makamlarında ziyaret etti. Güngör ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürü Ömer Ersoy'u makamında ziyaret ederek, Manavgat OSB'nin teknik süreçleri, hazırlık takvimi ve yaklaşan tahsis dönemine yönelik yürütülen çalışmaların daha etkin ve verimli ilerlemesi adına karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.