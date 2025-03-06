Genç girişimcilere 6,25 milyar lira kredi desteği sağlanacak

Girişimcilere yeni destek geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

MATSO Başkanı, Manavgat için 6,5 Milyon Turist Hedeflediklerini Açıkladı

MATSO Başkanı, Manavgat için 6,5 Milyon Turist Hedeflediklerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bu yıl Antalya'da 20 milyon, Manavgat'ta ise 6,5 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini açıkladı. Fuarda bölge turizmini tanıtmak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bu yıl Antalya olarak 20 milyon, Manavgat olarak ise 6,5 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleşen 56. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na (ITB) katıldı. Başkan Güngör ile fuara MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Başkan Yardımcısı Anıl Bahar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenel katıldı. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin'de, 170'ten fazla ülkeden 5 bin 800'ü aşkın kurum, kuruluş ve firma yer aldı. Fuarda, bölge turizmini tanıtmak amacıyla turizm paydaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve stant açan Oda üyeleri ile turizm temsilcileri ziyaret edildi.

"Bölgemize yoğun ilgi var"

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, etkinliğin son derece verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "ITB Berlin Fuarı'nda, Manavgat-Side turizm destinasyonunun daha fazla turist tarafından tercih edilmesini sağlamak ve bölge turizmini çeşitlendirmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Manavgat'ın doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomisi ve alternatif turizm imkanlarını tanıtmak amacıyla tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşlarıyla birebir temaslarda bulunduk. Türkiye'ye ve bölgemize büyük bir ilgi olduğunu gözlemledik. Fuardan oldukça olumlu dönüşler aldık. Bu yıl Antalya olarak 20 milyon, Manavgat olarak ise 6,5 milyon turist bekliyoruz" dedi

Manavgat'ın sadece deniz-kum-güneş turizmi ile değil, kültürel, gastronomik ve doğa turizmi ile de ön plana çıkması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Güngör, "MATSO olarak, Manavgat destinasyonuna gelen turist sayısının artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"12 ay turizm için çalışıyoruz"

Bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve 12 ay sürebilir hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Güngör, uluslararası pazarda Manavgat ve Side'ye olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Güngör, bölge turizminin sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmesi için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - ANTALYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
img

Muslera'yı bile unutturacak! Galatasaray'a Kadıköy panteri
img

Girişimcilere yeni destek geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi önce paylaşım yaptı, sonra hesabını gizliye aldı

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.