Mastercard'da Üst Düzey Atamalar Gerçekleşti

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren global teknoloji şirketi Mastercard'da iki üst düzey atama gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, şirketin Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EEMEA) Strateji, Şirket Birleşmeleri ve Satınalmalar ile Analitikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Gürdal, yeni görevinde EEMEA bölgesinde stratejinin tasarlanması ve uygulanmasından, stratejik önceliklerin hayata geçirilmesini destekleyecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinden ve analitik fonksiyonların yönetiminden sorumlu olacak.

Gürdal'dan boşalan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürlüğü görevine ise 2022'den bu yana şirkette Müşteri İlişkileri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Onur Faydacı getirildi.

Faydacı, Mastercard'ın Türkiye ve Azerbaycan'daki operasyon ve performans yönetiminden sorumlu olmanın yanı sıra şirketin her iki pazardaki stratejik önceliklerini hayata geçirerek varlığını daha da güçlendirmeyi hedefleyecek.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezunu olan ve Koç Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip Gürdal, Unilever'de başladığı profesyonel kariyerine PRG ve Value Partners'ta devam etti. 2015'te Mastercard Advisors bünyesine katılan Gürdal, 2016'da Mastercard Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü, 2019'da Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı ve 2022'de Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Onur Faydacı, kariyerine 2006'da HSBC Bank Türkiye'de başladı. Kurumsal Bankacılık ve Kurumsal Kredi Tahsis bölümlerinde farklı roller üstlenen Faydacı, 2012'de Merrill Lynch Yatırım Bankası Ülke Risk Müdürü olarak görev yaptı. 2013-2018'de HSBC Bank Türkiye'de yatırım bankacılığı departmanında kıdemli yöneticilik görevinden bulunan Faydacı, 2018'de Mastercard Türkiye Müşteri İlişkileri Yönetimi ekibine katılarak Büyük ve Orta Ölçekli Finansal Kurumlar Müşteri İlişkileri Yönetimi Direktörü olarak rol aldı.