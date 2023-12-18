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MASKİ, Sarıgöl İlköğretim Okulu'nda Su Tasarrufu Eğitimi Verdi

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesi Dört Eylül İlköğretim Okulu'nda 326 öğrenciye su tasarrufu eğitimi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Su Tasarrufu Eğitim Projesi' kapsamında Sarıgöl ilçesi Dört Eylül İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 326 öğrenciye eğitim verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Sarıgöllü öğrencilere de ulaştırdı. Çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Su Tasarrufu Eğitim Projesi' kapsamında Sarıgöl ilçesi Dört Eylül İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 326 öğrenciye eğitim verildi. Programda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer ve MASKİ yetkili personeli de yer aldı.

Proje kapsamında Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personel tarafından öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul müdürü Selçuk Erol MASKİ'nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Sarıgöl Eylül Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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