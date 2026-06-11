Haberler

MASAK'tan Medya AŞ Genel Müdürü Türker ile ilgili rapora yönelik iddialara yanıt Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MASAK, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ile ilgili raporda 'Vehbi Koç' adlı kişiyle yapılan işlemin şüpheli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, raporda okul taksitlerine yer verildiğini ve 'şüpheli işlem' ifadesinin kullanılmadığını açıkladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ile ilgili kurul raporunda "Vehbi Koç" adında bir kişiyle yaptığı işlemin "şüpheli" olarak nitelendirildiği şeklindeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğu bildirildi.

MASAK, bir gazetenin sosyal medya hesabından paylaşılan "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli dedikleri kişi Vehbi Koç çıktı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Medya AŞ Genel Müdürü Türker ile ilgili rapor sayfasında, toplamı 500 bin lira üzerindeki para transferleri tablo halinde verilmiştir. Tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon lira tutarında para çıkışının Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi'ne yapıldığı açıkça gösterilmiştir. Söz konusu raporda, tabloda yer verilen işlemlere ilişkin 'şüpheli işlem' ifadesi kullanılmamıştır." denildi.

Açıklamada, buna rağmen adı geçen kişinin MASAK raporunda "Vehbi Koç" adında bir kişi ile yaptığı işlemin "şüpheli" olarak nitelendirildiği şeklindeki "gerçeğe aykırı" iddiasının zorlama bir gayretle aktarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Net olarak belirtmek gerekirse, MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin 'şüpheli' olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

Banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var

Taşlar yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'ndan yarın için büyük hazırlık
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem