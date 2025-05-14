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Mart ayında tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı

Mart ayında tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı
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Türkiye genelinde mart ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre %13 artarken, tavuk yumurtası üretimi %8,8 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kesilen tavuk sayısı da yıl bazında artış gösterdi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 231 bin 595 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azalışla 1 milyar 632 milyon 774 bin adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, martta 231 bin 595 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 13, aylık bazda yüzde 6,1 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 düştü. Bu dönemde 1 milyar 632 milyon 774 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,2 artışla 122 milyon 53 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6, tavuk eti üretimi yüzde 12 arttı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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