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MARSİFED Yönetim Kurulu, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti

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Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti. Ziyarette, kurumların çalışmaları ve iş birliği konuları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Başkan Yardımcıları Murat Kaya, Gürsel Durmuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Aksoy, Meral Altuntaş, Faruk Korun, İdris Doğrul, Şeyda Şençayır, Zuhal Aslı Saka, Erdinç Acar ve Ayşe Köksal'ın hazır bulunduğu ziyarette BTSO Başkanı İbrahim Burkay ilekurumların çalışmaları ve iş birliği konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Kılıç ile Muhsin Koçaslan'ın da katıldığı görüşmede MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, federasyonun yapısı hakkında bilgiler vererek gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri BTSO Başkanı Burkay'a aktarırken, Burkay da odanın çalışmalarınıve projelerini MARSİFED Yönetim Kurulu'yla paylaştı.

Toplantıda BTSO ve MARSİFED'in, kaynakların ortak kullanımı yoluyla turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekonomik konularda değer üretecek projelerin geliştirilmesi içiniş birliği yapması değerlendirilerek, ortak çalışma alanlarının her iki kurumun Yönetim Kurulu'nda gündem olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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