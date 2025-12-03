Marmaris'te küçük oteller satışa çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde satışa çıkan oteller ile ilgili açıklama yapan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, "Satışa çıkan tesislerin yaklaşık yüzde 80'i resmi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı şartlarını karşılamayan küçük çaplı işletmeler, özellikle yangın yönetmeliğinde yapılması gereken masraflardan kaçan oteller satış listesinde yer alıyor" dedi.

Marmaris'te bazı küçük ölçekli oteller, yatırım gerektiren standartlar nedeniyle teker teker satışa çıkıyor. İlan sitelerinde konum, oda sayısı ve tesis özelliklerine göre otellerin fiyatlarının 1 milyon dolardan başlayıp 10 milyon dolara kadar çıktığı görülüyor.

Daha önce de bu tür ilanların olduğu, satışların yeni başlamadığı ancak özellikle ruhsat ve yangın yönetmeliği şartlarını karşılayamayan tesislerin satışa çıkarıldığı belirtildi. Özellikle, yangın önleme sistemleri, yangın merdiveni zorunluluğu ve yüksek maliyetli tadilatlar gibi yükümlülükleri karşılayamayan işletmelerin çözümü tesisi elden çıkarmakta bulduğu ifade edildi.

"Masa altından gizli satış yok"

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, gündeme yansıyan satışların "gizli satış" olarak nitelendirilecek bir durum oluşturmadığını vurguladı. Aygün, satılık ilanlarının her zaman mevcut olduğunu belirterek, "Marmaris'te masa altından bir gizli satış söz konusu değil. Sadece zaman zaman aracılar, tesis sahiplerinin düşündükleri fiyatları öğrenmeye çalışıyor. Bu durum tüm tesislere yaygın değil" şeklinde konuştu.

Aygün, satılık olarak görünen tesislerin yaklaşık yüzde 80'inin resmi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı şartlarını karşılamayan küçük çaplı işletmeler olduğunu, özellikle yangın yönetmeliğinde yapılması gereken masraflardan kaçan otellerin satış listesinde yer aldığını ifade etti.

"Marmaris'te aile işletmesi modeli satışları frenliyor"

Marmaris'te tesislerin yaklaşık yüzde 95'inin arsasının işletme sahibine ait olması, satış eğilimini büyük ölçüde azaltıyor. Başkan Aygün, ilçede dışarıdan yatırımcı bulunmadığını ve tesislerin kuşaktan kuşağa ailelerin elinde kaldığını belirterek, "Az kazanayım ama işletmeye devam edeyim anlayışı hakim. Atalardan kalan işletmeyi satmak yerine faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Antalya modeli Marmaris'te işlemiyor"

GETOB Başkanı ve kendisi de otel işletmecisi olan Aygün, "Turizmde yatırımcı ağırlığının yoğun olduğu Antalya gibi bölgelerde işletmeler daha ticari bir bakışla yönetilirken, Marmaris'te bu yapı bulunmuyor. Verim alınamayan yönetimler değiştiriliyor, gelir hedefi tutmazsa satışa gidilebiliyor. Ancak Marmaris'te geleneksel aile işletmeciliği bu tür değişimleri yavaşlatıyor" dedi.

"Sektörde bilinen sadece birkaç tesis satışta"

Tur operatörleriyle çalışan büyük tesislerin satış baskısı altında olmadığını belirten Başkan Aygün, sektörde uzun zamandır bilinen sadece 2, 3 tesisin sürekli satışta olduğunu, bunun dışındaki işletmelerde gizli bir satış sürecinin bulunmadığını söyledi.

GETOB Başkanı Aygün, kiralama girişimlerinin zaman zaman olsa da genellikle kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü, tesis sahiplerinin ise kiralamada dahi yüksek bedel talep edebildiğini aktardı. - MUĞLA