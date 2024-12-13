Marmaris'te 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı.

Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, tekne ve yat kullanımının artışıyla çalışacak personel ihtiyacının arttığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu, iklimi, yatların seyir güzergahları, tarihsel ve kültürel değerlerinin yat turizmi açısından popülaritesini yükselttiğini belirten Ünüvar, Türk yat imalatçılarının, geleneksel yapım becerilerini modern teknikler ile birleştirmesi sonucu Türk tekne ve yat yapım endüstrisinin uluslararası alanda tanınır hale gelip dünya yat ve tekne pazarında önemli bir yere geldiğine değindi.

Ünüvar, yat ve tekne endüstrisinin, dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "Çevreci bir anlayış ile yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif enerji kullanma konusundaki başarılarımızın bir sonucu olarak elektrik tahrikli, hibrit yatlar da Türkiye'de üretilmeye başlanmıştır. Ülkemiz, modern yat üretiminin yanı sıra dünyada önemli bir bakım ve onarım merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmelerle sektörün yer sorunu da oluşmuş ve Bakanlığımız koordinesinde belirlenen yeni tekne imal ve çekek alanları ile bu sorunun çözümü sağlanmıştır." dedi.

Denizciliğin yapı taşı olan gemi insanlarının eğitiminden istihdamına kadar her adımlarında yanlarında olmak için çalıştıklarını aktaran Ünüvar, şöyle devam etti:

"Türkiye, gemi insanı yetiştirme konusunda dünya için önemli bir kaynaktır. 37 bini kaptan, 104 bini tayfa sınıfı olmak üzere 141 bin aktif gemi insanına sahip olan ülkemizde, 5 bin 925 yat sınıfı kaptan bulunmaktadır. Bu potansiyelimizi uluslararası standartlarda eğitimle destekliyoruz. Bakanlığımızca akredite edilen 14 denizcilik fakültesi, 15 denizcilik meslek yüksekokulu, 45 denizcilik meslek lisesi ve 31 özel eğitim kurumu olmak üzere toplam 105 eğitim kurumu tarafından dünya standartlarında denizcilik eğitimi verilerek denizcilik sektörüne nitelikli gemi insanı kazandırılmaktadır."

Ünüvar, 2002'de 152 olan liman tesisi sayısının 217'ye ulaştığını, 193 liman tesisinin uluslararası deniz taşımacılığına hizmet verdiğini vurguladı.

Vali İdris Akbıyık da Ege ile Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin kucaklaştığı koylarıyla ünlü Muğla'nın, yat turizminin merkezi olduğunu kaydetti.

Mavi yolculuk ve yat turizminin bir çok sektördeki ekonomik çarkı döndürdüğünü belirten Akbıyık, "Yüzyıllardır denizciliğin en önemli rotalarını barındıran Muğla'mız, geçmişten gelen asırlık deneyimiyle, 2 binin üzerinde ticari yata, 15 binin üzerinde özel yata hizmet vermektedir." diye konuştu.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz ise etkinliklerinin her geçen yıl daha büyüdüğünü yat kaptanlarının katılımının yanında 107 firmanın etkinlikte yer almasının sektöre katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlik, paneller ile devam etti.