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"Aroya" kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 667 turist getirdi

'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 667 turist getirdi
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Malta bayraklı Aroya kruvaziyeri, İstanbul'dan getirdiği 2 bin 667 turistle Marmaris'e yanaştı. Turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, bazıları Dalyan turuna katıldı. Gemi sonraki durağı Bodrum'a hareket edecek.

Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 667 turist geldi.

İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen 335 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 2 bin 667 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

"Aroya"nın sonraki durağı, Muğla'nın bir diğer turistlik ilçesi Bodrum olacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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